111-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

111-летняя жительница США назвала счастье секретом своего долголетия

Старейшая жительница американского штата Небраска отпраздновала очередной день рождения и раскрыла простой секрет долголетия. Об этом сообщает KLKN-TV.

Ванеста Грей, живущая в городе Линкольн, отпраздновала 111-й день рождения 16 сентября. Поздравить ее пришли многочисленные друзья и родственники. Женщина родилась в 1914 году в Небраске и росла во времена Великой депрессии. Супердолгожительница заявила, что, несмотря на почтенный возраст, отлично себя чувствует. «С каждым днем чувствую себя лучше. С каждым годом чувствую себя лучше. Надеюсь, так и будет продолжаться», — сказала Грей.

Секретом своего долголетия 111-летняя женщина назвала позитивное отношение к жизни. «Будьте счастливы. Этого вполне достаточно», — заявила именинница.

Внук Грей рассказал, что она всегда была очень счастливой и самостоятельной. Даже сейчас она сама себя обслуживает и не нуждается в постоянной опеке. «Как видите, все эти люди здесь и хотят провести праздник вместе с ней. Это потому, что она замечательный человек — всегда улыбается, всегда счастлива», — сказал мужчина.

Грей является старейшей жительницей Небраски и находится на 37-м месте по возрасту в списке долгожителей США.

Ранее долгожитель из Великобритании отпраздновал 105-й день рождения и раскрыл простой секрет своего долголетия. Он заявил, что прожил так долго, потому что продолжал дышать.