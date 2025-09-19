41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

41-летний Дмитрий Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста. Об этом сообщает Metaratings.

41-летний Сычев признался, что хотел бы сыграть за выступающий во второй лиге омский «Иртыш», президентом которого он является. «Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2-3 недели минимум, а лучше полноценные сборы», — заявил Сычев.

Бывший футболист добавил, что хотел бы попадать в состав команды исключительно по спортивному принципу. «Сейчас провожу определенные консультации в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение», — отметил Сычев.

Сычев начинал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за французский «Марсель», столичный «Локомотив», минское «Динамо». Со сборной России форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м. Из футбола игрок ушел в 2019 году.