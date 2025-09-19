Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 19 сентября 2025Из жизни

57-летний порноактер решил переспать с тысячей женщин за 24 часа

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Модель OnlyFans Ричи Махер решил переспать с тысячей женщин за сутки и открыл набор участниц. Об этом пишет Waterford Whispers News.

По словам ирландского порноактера, на это его вдохновила порномодель Бонни Блю. Она прославилась заявлениями о том, что переспала с 1057 мужчинами за 12 часов. Махер объяснил, что устраивает 24-часовой секс-марафон не ради удовлетворения извращенных фантазий, а ради нового мирового рекорда.

Чтобы принять участие в марафоне, женщине должно быть не меньше 18 и не больше 30 лет. 57-летний мужчина объяснил, что ему не важна внешность будущих партнерш. Главное, по словам Махера, чтобы женщине было комфортно с ним спать, учитывая, что размер его пениса достигает почти 23 сантиметра. Еще одно условие порномодели — никаких трансгендеров.

Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Как рассказывает Махер, он уже забронировал зал в родном городе Уотерфорд. Марафон начнется в 10 утра с чая и бутербродов для всех желающих. Все 24 часа участниц будет развлекать музыкант Томми Мерфи.

Помощница местного священника Пегги Риордан будет подсчитывать все половые акты. Махер объяснил, что это необходимо для чистоты эксперимента. Ее подсчеты помогут зафиксировать рекорд.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Бонни Блю объявила о гастролях по британской глубинке. Во время поездки она собирается заниматься сексом с первокурсниками в университетах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

    Два российских атомохода выстрелили на поражение в Охотском море

    Поставки нефтепродуктов из России резко сократились

    Инструкторы выслушали приговор за засыпанную лавиной российскую школьницу

    Кадыров объяснил смысл своих слов об отношении к Путину

    В российском городе объявили режим «черного неба»

    Китай нашел способ заработать на России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости