«Антисанитария, хамство, аморальное поведение». Депутат Госдумы посетил мигрантское гетто и рассказал об этом Путину

Слуцкий доложил Путину о посещении мигрантского гетто в Новосибирске

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий при посещении Новосибирска посетил так называемое Хилокское гетто — микрорайон города, где живут мигранты. Своими впечатлениями о поездке туда он поделился с президентом России Владимиром Путиным во время встречи главы государства с лидерами парламентских фракций.

«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», — рассказал политик.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Слуцкий назвал миграцию важнейшим вопросом

По словам лидера ЛДПР, миграция является важнейшим вопросом, который «нам сегодня ставят люди». Он отметил, что на сегодняшний день многие предлагаемые возглавляемой им партией законопроекты для нормализации ситуации в этой сфере уже приняты. Однако Слуцкий предложил всем парламентским партиям поддержать введение дополнительных ограничений. В частности, на въезд в страну семей мигрантов без российского гражданства.

Эти огромные семьи въезжают, дети создают беспорядок в школе; очереди в медицинских, социальных учреждениях Леонид Слуцкий Лидер ЛДПР

Таким образом, по словам политика, можно будет сэкономить «десятки миллиардов рублей», уточнив, что на обучение и лечение семей мигрантов деньги идут из бюджетов регионов.

«Ты приехал зарабатывать деньги, приезжай, но твоя огромная семья здесь ни при чем», — заключил Слуцкий.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Путин призвал не замалчивать проблемы в сфере миграции

Глава государства поддержал слова лидера ЛДПР, отметив, что это «очень чувствительная сфера для граждан».

«Власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существует», — указал президент.

Вместе с тем Путин подтвердил, что многие решения по этой теме уже приняты, осталось добиться их исполнения. Также глава государства заявил об открытости к другим конструктивным предложениям для решения проблемы.

Кроме того, он допустил отмену патентной системы для мигрантов в России. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев, в свою очередь, озвучил предложение активнее включать в подразделения МВД по борьбе с нелегалами участников специальной военной операции. По его словам, оно поступило от вернувшихся с фронта бойцов. Президент России также положительно оценил эту идею.