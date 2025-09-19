Газ в Европе подешевел

Стоимость газа на лондонской бирже ICE опустилась до $392,7 за тысячу кубометров

Газ на лондонской бирже ICE подешевел до 392,7 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость топлива по индексу хаба TTF, расположенного в Нидерландах, опустилась на 2,4 процента. Октябрьские фьючерсы начали торговаться на отметке в 398,9 доллара, и на максимуме дорожали до 400,7 доллара за тысячу кубометров. Минимально цена опускалась до уровня в 390,5 доллара (минус 2,9 процента), однако позднее скорректировалась до 392,7 доллара.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен рассказал, что Еврокомиссия предложила полный запрет импорта российского газа и в ЕС уже изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.

Тем временем в июле страны Евросоюза в совокупности заплатили за российский газ с поставками по трубопроводу 338 миллионов евро, что стало наименьшей суммой с октября 1999 года. С учетом сжиженного природного газа закупки из России достигли 995 миллионов евро. Лидируют среди всех стран Венгрия (183 миллионов евро) и Греция (111 миллионов).