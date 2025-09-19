Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 19 сентября 2025Экономика

Газ в Европе подешевел

Стоимость газа на лондонской бирже ICE опустилась до $392,7 за тысячу кубометров
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Газ на лондонской бирже ICE подешевел до 392,7 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость топлива по индексу хаба TTF, расположенного в Нидерландах, опустилась на 2,4 процента. Октябрьские фьючерсы начали торговаться на отметке в 398,9 доллара, и на максимуме дорожали до 400,7 доллара за тысячу кубометров. Минимально цена опускалась до уровня в 390,5 доллара (минус 2,9 процента), однако позднее скорректировалась до 392,7 доллара.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен рассказал, что Еврокомиссия предложила полный запрет импорта российского газа и в ЕС уже изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.

Тем временем в июле страны Евросоюза в совокупности заплатили за российский газ с поставками по трубопроводу 338 миллионов евро, что стало наименьшей суммой с октября 1999 года. С учетом сжиженного природного газа закупки из России достигли 995 миллионов евро. Лидируют среди всех стран Венгрия (183 миллионов евро) и Греция (111 миллионов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России

    В Кремле обвинили Европу в срыве мирного урегулирования на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости