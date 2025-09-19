Хирург раскрыл сумму трат Татьяны Булановой на красоту

Хирург Гаджиев: Буланова может тратить на красоту до 600 тысяч рублей в год

Челюстно-лицевой хирург, пластический хирург Магомед Гаджиев раскрыл сумму трат советской и российской эстрадной певицы Татьяны Булановой на красоту. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам доктора, у 56-летней артистки присутствуют возрастные изменения, такие как мимические морщины, участки потери упругости и пигментация. При этом эксперт предположил, что Буланова прибегает к инъекционным методикам: ботоксу для разглаживания морщин, мезотерапии, биоревитализации, а также лазерным процедурам для выравнивания тона кожи.

В то же время, по оценкам Гаджиева, Буланова может тратить на поддержание внешнего вида до 600 тысяч рублей в год. «Главный секрет ее молодости — регулярность ухода за собой и своевременное обращение к специалистам-косметологам и пластическим хирургам», — пояснил врач.

Ранее в сентябре Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями и объяснила отказ от париков. Для съемок стилисты подобрали 56-летней артистке новый образ.