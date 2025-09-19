Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:16, 19 сентября 2025Ценности

Хирург раскрыл сумму трат Татьяны Булановой на красоту

Хирург Гаджиев: Буланова может тратить на красоту до 600 тысяч рублей в год
Екатерина Ештокина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Челюстно-лицевой хирург, пластический хирург Магомед Гаджиев раскрыл сумму трат советской и российской эстрадной певицы Татьяны Булановой на красоту. Соответствующий материал публикует «Страсти».

По словам доктора, у 56-летней артистки присутствуют возрастные изменения, такие как мимические морщины, участки потери упругости и пигментация. При этом эксперт предположил, что Буланова прибегает к инъекционным методикам: ботоксу для разглаживания морщин, мезотерапии, биоревитализации, а также лазерным процедурам для выравнивания тона кожи.

Материалы по теме:
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018

В то же время, по оценкам Гаджиева, Буланова может тратить на поддержание внешнего вида до 600 тысяч рублей в год. «Главный секрет ее молодости — регулярность ухода за собой и своевременное обращение к специалистам-косметологам и пластическим хирургам», — пояснил врач.

Ранее в сентябре Татьяна Буланова показала внешность с осветленными бровями и объяснила отказ от париков. Для съемок стилисты подобрали 56-летней артистке новый образ.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Трамп унизил принца Гарри и Меган Маркл

    Путин рассказал о связанной с СВО надежде

    Шпионивший за российскими ПВО украинский агент предстанет перед судом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости