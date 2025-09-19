Спорт
19:52, 19 сентября 2025Спорт

Иностранная фигуристка отказалась говорить о соперничестве с россиянкой на отборе к ОИ

Фигуристка Хендрикс отказалась говорить о Петросян на отборе к Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпионка Европы по фигурному катанию из Бельгии Луна Хендрикс отказалась говорить о соперничестве с россиянкой Аделией Петросян на олимпийском отборе к Играм 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранная спортсменка заявила, что не будет давать комментарии по этому вопросу.

Петросян выступила в короткой программе 19 сентября. Она получила от судей 68,72 балла и заняла первое место. На втором месте расположилась представительница Грузии Анастасия Губанова (68,08 балла). Тройку сильнейших замкнула бельгийская фигуристка (66,92).

Итоговое распределение мест станет известно после произвольной программы. Спортсменки представят ее 20 сентября.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры (ОИ) — 2022 в Пекине.

