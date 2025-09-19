МИД назвал резолюцию МАГАТЭ о Запорожской АЭС ничтожной для России

МИД: Россия решительно отвергает принятую МАГАТЭ резолюцию о Запорожской АЭС

Россия решительно отвергает «измышления и политические передергивания», содержащиеся в резолюции, принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявило Министерство иностранных дел (МИД).

Речь идет о резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», принятой 18 сентября в ходе 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Она была инициирована Канадой и Украиной.

В МИД РФ указали, что резолюция, в частности, ставит под сомнение принадлежность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) России, а также призывает Москву отказаться от новых территорий. «Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной», — констатировало министерство.

Ведомство также отметило, что на ЗАЭС нет «миссии» МАГАТЭ, а лишь по приглашению РФ присутствует группа сотрудников секретариата Агентства. МИД указал, что они имеют доступ только к тем объектам и помещениям станции, «куда их считает возможным и полезным приглашать российская сторона». А дополнительные требования МАГАТЭ в этом отношении министерство назвало неприемлемыми.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что резолюция была принята при рекордном числе воздержавшихся. Решение воздержаться от голосования по этому вопросу приняли 46 человек. «Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал постпред. В число воздержавшихся вошли Венгрия и США.

