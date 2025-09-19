Экономика
14:39, 19 сентября 2025

Милонов рассказал о пользе коровы

Милонов рассказал о пользе коровы и о том, что хотел завести оленя
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян заняться разведением скота, отметив, что речь идет о своеобразной страховке на случай «обрушения» цифровых активов. Об этом со ссылкой на его высказывания в эфире сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это все рухнет, цифровые всякие ваши биткоины, все закончится, и люди потеряют огромное состояние», — предупредил парламентарий. Пережить такое развитие событий, по его словам, гражданам поможет польза от собственной коровы, благодаря которой у них будет «молочко, творожок и все замечательно».

Милонов также рассказал, что ранее хотел завести домашнего оленя, выбрал его в Мурманской области и даже придумал имя, но ему запретили. «Но вообще так правильно, чтобы у каждого на участке бегали куры, индюки, яйца несли», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что суд в Москве запретил распространять информацию, указанную в объявлении о продаже жирафа, поскольку, согласно вступившим в силу изменениям законодательства, содержать таких животных в домашних условиях или для частных целей запрещено.

