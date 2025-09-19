Не выжившего на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США

РИА Новости: Не выжившего на Burning Man Вадима Круглова кремировали в США

Не выжившего на фестивале Burning Man россиянина Вадима Круглова кремировали в США. Об этом РИА Новости сообщил его отец Игорь Круглов.

Отец россиянина уточнил, что кремации предшествовала церемония прощания, она состоялась в ночь на 17 сентября в штате Невада. На нее пригласили православного священнослужителя.

«Организовали церемонию друзья Вадима, которые прилетели туда из Нью-Йорка заранее. После этого провели процедуру кремации. Во время прощания мы были онлайн по видеосвязи. Мы тоже попрощались с Вадимом», — вспоминает его отец.

Он добавил, что в настоящее время прах сына находится в Нью-Йорке. Его планируют перевезти на родину Вадима в Омск, для чего семья оформляет необходимые документы. Они будут готовы не раньше чем через две недели, после чего будет решаться вопрос о транспортировке праха.

19 сентября в Неваде нашли нож, которым, предположительно, нанесли смертельное ранение Вадиму Круглову. Он приехал со своим палаточным лагерем на фестиваль Burning Man и загадочно исчез при невыясненных обстоятельствах. 30 августа россиянина нашли бездыханным в луже крови.