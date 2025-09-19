Пищевая добавка из тефлона и коровы-зебры получили Шнобелевскую премию

Шнобелевскую премию получили курьезные научные открытия в десяти номинациях

В Бостоне состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии — шуточной альтернативы Нобелевской, которую ежегодно присуждают «за открытия, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься». В этом году жюри отметило работы, охватывающие самые неожиданные области — от диетологии до сельского хозяйства. Список победителей имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В номинации по химии премию присудили группе исследователей, предложивших «диету с тефлоном». В их эксперименте мыши в течение трех месяцев получали пищу, смешанную с политетрафторэтиленом — тем самым материалом, из которого делают антипригарные покрытия. За счет того, что вещество не содержит калорий, животные похудели, хотя и съедали большие объемы пищи.

В биологии награду получили японские ученые, доказавшие, что коровы, окрашенные в черно-белые полосы, как зебры, меньше страдают от укусов мух. Такой способ, по их мнению, может снизить зависимость животноводства от пестицидов.

В номинации «Мир» отметили исследование о том, что алкоголь помогает говорить на иностранном языке более свободно. В педиатрии — работу, показавшую, что чеснок в рационе матери меняет запах грудного молока, и младенцы из-за этого дольше сосут грудь. В физике премию получили ученые, изучившие «фазовый переход» соуса качо э пепе: они рассчитали точную концентрацию крахмала, при которой паста сворачивается в комки.

Среди других необычных исследований — анализ роста ногтей на протяжении 35 лет, эксперименты о влиянии алкоголя на полет и эхолокацию у летучих мышей, психологические наблюдения: людям достаточно сказать, что они умны, чтобы у них на время вырос уровень «грандиозного нарциссизма». Отдельная награда по инженерному дизайну досталась за проект дезодорирующих подставок для обуви, а в области питания — за работу, показавшую, что ящерицы «Радужная агама» предпочитают пиццу «четыре сыра».

Организаторы премии подчеркнули: несмотря на юмористическую подачу, каждая из этих работ привлекает внимание к вопросам, которые могут оказаться важными для науки и общества.

В 2024 году Шнобелевскую премию получили исследователи, которые нашли способ отличить пьяных червей от трезвых.