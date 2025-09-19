Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:45, 19 сентября 2025Наука и техника

Пищевая добавка из тефлона и коровы-зебры получили Шнобелевскую премию

Шнобелевскую премию получили курьезные научные открытия в десяти номинациях
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Globallookpress.com

В Бостоне состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии — шуточной альтернативы Нобелевской, которую ежегодно присуждают «за открытия, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься». В этом году жюри отметило работы, охватывающие самые неожиданные области — от диетологии до сельского хозяйства. Список победителей имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В номинации по химии премию присудили группе исследователей, предложивших «диету с тефлоном». В их эксперименте мыши в течение трех месяцев получали пищу, смешанную с политетрафторэтиленом — тем самым материалом, из которого делают антипригарные покрытия. За счет того, что вещество не содержит калорий, животные похудели, хотя и съедали большие объемы пищи.

В биологии награду получили японские ученые, доказавшие, что коровы, окрашенные в черно-белые полосы, как зебры, меньше страдают от укусов мух. Такой способ, по их мнению, может снизить зависимость животноводства от пестицидов.

Материалы по теме:
Пицца на сковороде за 10 минут: простые пошаговые рецепты
Пицца на сковороде за 10 минут:простые пошаговые рецепты
16 мая 2025
Тефлон, канцерогены, микропластик. Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
Тефлон, канцерогены, микропластик.Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
5 декабря 2024

В номинации «Мир» отметили исследование о том, что алкоголь помогает говорить на иностранном языке более свободно. В педиатрии — работу, показавшую, что чеснок в рационе матери меняет запах грудного молока, и младенцы из-за этого дольше сосут грудь. В физике премию получили ученые, изучившие «фазовый переход» соуса качо э пепе: они рассчитали точную концентрацию крахмала, при которой паста сворачивается в комки.

Среди других необычных исследований — анализ роста ногтей на протяжении 35 лет, эксперименты о влиянии алкоголя на полет и эхолокацию у летучих мышей, психологические наблюдения: людям достаточно сказать, что они умны, чтобы у них на время вырос уровень «грандиозного нарциссизма». Отдельная награда по инженерному дизайну досталась за проект дезодорирующих подставок для обуви, а в области питания — за работу, показавшую, что ящерицы «Радужная агама» предпочитают пиццу «четыре сыра».

Организаторы премии подчеркнули: несмотря на юмористическую подачу, каждая из этих работ привлекает внимание к вопросам, которые могут оказаться важными для науки и общества.

В 2024 году Шнобелевскую премию получили исследователи, которые нашли способ отличить пьяных червей от трезвых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости