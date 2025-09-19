Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 19 сентября 2025Россия

Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

Вывезенного из Китая на борту Путина ребенка с раком направили в Дагестан
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мальчика с онкологическим заболеванием, которого доставили из Китая бортом президента России Владимира Путина, направили на лечение в Дагестан. Об этом сообщил Минздрав республики, передает РИА Новости.

Мальчик, как уточняется, находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале. Его уже навестил замминистра здравоохранения Дагестана.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией. Все силы направлены на улучшение состояния мальчика», — сообщили в ведомстве.

О том, что в ходе визита в Китай Путин помог больному раком мальчику, стало известно в начале сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до визита президента в КНР мама привезла своего маленького сына с онкологическим заболеванием. Ребенку не могли помочь и ему становилось все хуже, у мальчика начались серьезные приступы эпилепсии. Путин предоставил ребенку с его матерью специального летного отряда «Россия», обеспечивающий его визит в Китай. Пациента доставили в Москву 4 сентября, он оказался родом из Дагестана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Венгрия захотела последовать примеру Трампа по одному вопросу

    Россиян предупредили о разгаре бархатного сезона

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказалось удивительно полезно для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости