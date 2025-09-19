Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

Вывезенного из Китая на борту Путина ребенка с раком направили в Дагестан

Мальчика с онкологическим заболеванием, которого доставили из Китая бортом президента России Владимира Путина, направили на лечение в Дагестан. Об этом сообщил Минздрав республики, передает РИА Новости.

Мальчик, как уточняется, находится на лечении в Детской городской клинической больнице в Махачкале. Его уже навестил замминистра здравоохранения Дагестана.

«Минздрав Дагестана оказывает всю возможную помощь ребенку с тяжелой патологией. Все силы направлены на улучшение состояния мальчика», — сообщили в ведомстве.

О том, что в ходе визита в Китай Путин помог больному раком мальчику, стало известно в начале сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до визита президента в КНР мама привезла своего маленького сына с онкологическим заболеванием. Ребенку не могли помочь и ему становилось все хуже, у мальчика начались серьезные приступы эпилепсии. Путин предоставил ребенку с его матерью специального летного отряда «Россия», обеспечивающий его визит в Китай. Пациента доставили в Москву 4 сентября, он оказался родом из Дагестана.