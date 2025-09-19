Представитель Овечкина высказался о травме хоккеиста

Представитель Овечкина Чистяков заявил, что с хоккеистом все в порядке

Глеб Чистяков, представитель форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, высказался о полученной игроком травме на тренировке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что не будет говорить о характере повреждения. «Это прерогатива медицинского департамента. Но с Александром все в порядке», — добавил Чистяков.

Ранее о полученной травме высказался Овечкин. Нападающего спросили, скоро ли он вернется на лед. «Не знаю, посмотрим завтра», — заявил хоккеист.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что хоккеист повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.