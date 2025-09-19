Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
11:54, 19 сентября 2025Спорт

Представитель Овечкина высказался о травме хоккеиста

Представитель Овечкина Чистяков заявил, что с хоккеистом все в порядке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Глеб Чистяков, представитель форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, высказался о полученной игроком травме на тренировке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что не будет говорить о характере повреждения. «Это прерогатива медицинского департамента. Но с Александром все в порядке», — добавил Чистяков.

Ранее о полученной травме высказался Овечкин. Нападающего спросили, скоро ли он вернется на лед. «Не знаю, посмотрим завтра», — заявил хоккеист.

О травме Овечкина стало известно 18 сентября. Журналистка Сэмми Сильбер сообщила, что хоккеист повредил нижнюю часть тела и покинул тренировку.

