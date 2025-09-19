Спорт
17:36, 19 сентября 2025Спорт

Раскрыто содержание оскорблений тренера «Спартака» в адрес судей

РФС заявил, что тренер «Спартака» Станкович нецензурно выругался в адрес судей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц раскрыл содержание оскорблений, за которые был дисквалифицирован главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович. Его слова передает «Чемпионат.com».

Григорьянц заявил, что специалист сначала нецензурно выругался на английском и сербском языках в адрес судей. «Третье — слово, которым обозначают женщин с низкой социальной ответственностью», — поделился он.

Ранее 19 сентября КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц. Отстранение распространяется на все турниры под эгидой РФС. Таким образом, серб пропустит три матча красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ) и один — в Кубке России.

13 сентября Станкович получил красную карточку в матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (2:2). Специалист в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

    Все новости