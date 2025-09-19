Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
4:1
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
5:1
Завершен
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
4:1
Завершен
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
2:2
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:2
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
07:56, 19 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в трусах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

@kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в белых трусах и белой кофте. Она снялась с волейбольным мячом. Пользователи оставили 135 комментариев под постом волейболистки.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

    Два российских атомохода выстрелили на поражение в Охотском море

    Поставки нефтепродуктов из России резко сократились

    Инструкторы выслушали приговор за засыпанную лавиной российскую школьницу

    Кадыров объяснил смысл своих слов об отношении к Путину

    В российском городе объявили режим «черного неба»

    Китай нашел способ заработать на России

    Трамп ушел от ответа на вопрос о друге-педофиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости