17:58, 19 сентября 2025Экономика

Центробанки России и Белоруссии создадут общий орган

Центробанки РФ и Белоруссии подписали положение о совместной надзорной коллегии
Дмитрий Воронин

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Центробанки (ЦБ) РФ и Белоруссии подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное ранее заключенным двусторонним соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. О создании указанного органа по итогам состоявшегося в Уфе 62-го заседания межбанковского валютного совета регуляторов двух стран сообщили в российском ЦБ.

В мероприятии в Башкирии приняли участие главы Банка России и Набцанка Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко.

Делегации, в частности, обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики обоих государств на 2026 год. На встрече также шла речь о перспективах развития рынка цифровых финансовых активов и национальных платформ цифровых валют Москвы и Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля работы с криптовалютами в стране. В РФ, в свою очередь, продолжается эксперимент, связанный с использованием в расчетах цифрового рубля, начало массового внедрения которого запланировано на сентябрь 2026 года.

