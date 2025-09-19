Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
4:1
Завершен
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
5:1
Завершен
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Завершен
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
4:1
Завершен
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
2:2
Завершен
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
1:1
Завершен
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
1:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
1:2
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
07:38, 19 сентября 2025Спорт

В ISU оценили возможность участия российских фигуристов в турнирах

ISU: Дискуссия о допуске фигуристов из России возобновится после окончания СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Дискуссия о полноценном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку возобновится после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ёль, передает РИА Новости.

«Мы допустили атлетов только на олимпийскую квалификацию», — подчеркнул он.

Ранее ISU прокомментировал информацию о том, что ввел запрет на разговоры о российских фигуристах на отборе к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. В союзе заявили, что не запрещали отвечать на вопросы о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в трусах

    Кадыров ответил на слухи о его болезнях

    Москву накроют кратковременные дожди

    Женщина пострадала при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Пентагон отказался закупать в 2026 году ракеты Sentinel

    Патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились

    Россиянка описала Китай словами «для русского человека это дикость»

    Российская блогерша пожаловалась на «заразившиеся бешенством» Патриаршие пруды

    В России рассказали о более совершенном конкуренте Т-90

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости