В России заявили об отдалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

Константинов: США дистанцируются от конфликта на Украине и прямого участия в нем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

США дистанцируются от конфликта на Украине — на это указывает новый механизм поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Трамп неоднократно заявлял, что это не его военный конфликт. Конечно, совсем бросить Украину он позволить себе не может, но пробует зарабатывать на этом конфликте и держаться от него максимально на дистанции. Для Украины это означает дополнительные осложнения», — сказал Константинов.

По его словам, за счет нового механизма поставок оружия формируется иной механизм финансирования конфликта и его существования — непрямой.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Соответствующее решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО.

