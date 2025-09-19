В России порассуждали о причинах объявления иноагентом военблогера Алехина

Адвокат Гуревич допустила, что Алехин стал иноагентом после интервью «Дождю»

В России порассуждали о причинах объявления военного блогера Романа Алехина иностранным агентом. Адвокат Сталина Гуревич допустила, что заподозренным в отмывании денег на специальной военной операции (СВО) Алехиным Минюст мог заинтересоваться после одного интервью. Своими предположениями юрист поделилась в Telegram-канале.

Гуревич разъяснила, что Алехин высказывался в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией). Юрист, рассуждая о причинах внесения в реестр в качестве иноагента экс-советника губернатора Курской области, напомнила, что согласно действующему законодательству для признания нужно получить поддержку от иностранного источника.

Как заметила адвокат, Алехин получил от «Дождя» информационную поддержку. Теперь он находится под иностранным влиянием, со всеми вытекающими, резюмировала она.

Сам Алехин, комментируя ситуацию, заявил, что намерен обжаловать решение Минюста. Также он решил поставить свою деятельность на паузу.

До этого заподозренного в отмывании денег Алехина обвинили в «подставе» волонтеров.

В начале сентября в сети распространилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи российским военным. Он объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи и излагает преступную схему. Алехин же уверял, что его оболгали и готовил иски к СМИ.