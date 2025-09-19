В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

Моисеев: Спустя годы нынешние доллары можно будет только сжечь или увезти в США

Наличная иностранная валюта на сегодняшний день не является надежным способом для сбережения средств в том числе по причине «непостоянной доступности» из-за введения Западом санкций против России. Причины соответствующей тенденции назвал в интервью RT заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Указав, что центральным банкам вместе с правительствами стран-эмитентов запрещено завозить в Россию доллары и евро, он обратил внимание на то, что валюту к тому же периодически изменяют. «У доллара за последние 20 лет поменялось уже, по-моему, три дизайна», — поделился замминистра, напомнив, что люди с долларами старого образца, в том числе путешественники, сталкиваются сейчас с трудностями в их использовании, включая обмен в банках.

«Я абсолютно убежден, что и так называемые синие доллары, которые сейчас активно используются в обороте… я не знаю, через пять или 15 лет, но в обозримом будущем, в течение нашей жизни, — они точно так же станут непригодными», — сказал Моисеев, предупредив, что американская валюта в этом случае не будет подходить «ни для чего, кроме как для использования в качестве розжига в печке». Признав, что всегда можно отвезти доллары в США и сдать их, придя в ФРС «с паспортом, декларацией», чиновник отметил, что вряд ли этот путь окажется доступным для многих россиян.

Моисеев также высказался об ослаблении американской валюты, происходящем в 2025 году в условиях утраты долларом статуса единственной мировой резервной валюты.

