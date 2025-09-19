Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 19 сентября 2025Экономика

В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

Моисеев: Спустя годы нынешние доллары можно будет только сжечь или увезти в США
Дмитрий Воронин

Фото: StoryTime Studio / Shutterstock / Fotodom

Наличная иностранная валюта на сегодняшний день не является надежным способом для сбережения средств в том числе по причине «непостоянной доступности» из-за введения Западом санкций против России. Причины соответствующей тенденции назвал в интервью RT заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Указав, что центральным банкам вместе с правительствами стран-эмитентов запрещено завозить в Россию доллары и евро, он обратил внимание на то, что валюту к тому же периодически изменяют. «У доллара за последние 20 лет поменялось уже, по-моему, три дизайна», — поделился замминистра, напомнив, что люди с долларами старого образца, в том числе путешественники, сталкиваются сейчас с трудностями в их использовании, включая обмен в банках.

«Я абсолютно убежден, что и так называемые синие доллары, которые сейчас активно используются в обороте… я не знаю, через пять или 15 лет, но в обозримом будущем, в течение нашей жизни, — они точно так же станут непригодными», — сказал Моисеев, предупредив, что американская валюта в этом случае не будет подходить «ни для чего, кроме как для использования в качестве розжига в печке». Признав, что всегда можно отвезти доллары в США и сдать их, придя в ФРС «с паспортом, декларацией», чиновник отметил, что вряд ли этот путь окажется доступным для многих россиян.

Моисеев также высказался об ослаблении американской валюты, происходящем в 2025 году в условиях утраты долларом статуса единственной мировой резервной валюты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости