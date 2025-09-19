В России объяснили ослабление доллара

Моисеев: Доллар утрачивает позиции единственной мировой резервной валюты

Наблюдающееся в 2025 году наряду с постоянным удорожанием золота ослабление доллара связано в том числе с риторикой властей США, отношениями Белого дома с руководством Федеральной резервной системы (ФРС) и давлением, которому подвергается последнее, следует из комментария замминистра финансов России Алексея Моисеева. О причинах ослабления американской валюты он рассказал в интервью RT.

«Когда мы все учились, были незыблемые истины, что центральный банк должен быть абсолютно независим от исполнительной власти. Сейчас этот подход — в Америке, во всяком случае — подвергается ревизии», — объяснил он. По словам чиновника, такие ситуации приводят обычно к снижению курса нацвалюты и инфляции.

«Не знаю, будет так или нет (и вообще сейчас среди экономистов есть другие точки зрения), но базовая аксиома, с которой мы все живем, — она такая», — подчеркнул Моисеев, резюмировав, что «доллар просто-напросто утрачивает свои позиции как единственная резервная валюта».

В августе доля доллара в глобальных расчетах упала до минимальных с февраля 2024 года 46,94 процента. Параллельно международные инвесторы стали избавляться от долларовых активов, сокращая их при помощи валютного хеджирования при покупке акций и облигаций США.

Ранее резкое ослабление курса американской валюты, происходящее в 2025 году, связали со стремлением Белого дома избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны. Считается, что с дефицитом тесно связаны статус доллара как мировой резервной валюты и статус США как экспортера резервных активов. При этом Трамп и его команда полагают, что завышенный курс доллара делает американский экспорт менее конкурентоспособным, увеличивая зависимость страны от зарубежных товаров, в том числе в части обороноспособности, что приводит к упадку собственного производства.