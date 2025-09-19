В России высказались о недвижимости Умерова в США

Мирошник: Многие киевские чиновники имеют недвижимость на Западе

Многие киевские чиновники имеют недвижимость за границей. Так прокомментировал информацию об имуществе секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в США посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Многие киевские чиновники имеют "запасной аэродром" на Западе, а их семьи уже давно вывезены за границу», — высказался он.

Ранее у семьи Умерова нашли восемь элитных домов в США. В частности, среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами.

В сентябре на Украине провели социологический опрос. Его результаты показали, что 71 процент населения Украины считает главной проблемой страны коррупцию.