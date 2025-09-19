В США пригрозили России из-за надувного Су-27 на Североморске-1

TNI: ВКС России на учениях «Запад-2025» задействовали муляжи истребителей

Воздушно-космические силы (ВКС) России на совместных российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025» задействовали надувные муляжи истребителей, которые наверняка будут внимательно изучены украинскими силовиками, грозит обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«И Киев, и Москва увеличили использование ложных целей для защиты ценных объектов от атак беспилотников и ракет, а также для введения другой стороны в заблуждение относительно своей реальной силы», — говорится в публикации.

Обозреватель заметил, что на одном из кадров, опубликованных Минобороны России, на фоне выруливающего на взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Североморск-1 истребителя Су-33 можно было увидеть муляж самолета Су-27.

Автор затрудняется ответить на вопрос о том, зачем данный муляж использовали на учениях. Сучиу допускает, что таким образом российская сторона могла пытаться преувеличить количество имеющихся у нее боевых самолетов.

«Теперь, когда в интернете также появились изображения надувного Су-27 на Североморске-1, украинские силовики, вероятно, присмотрятся к ним гораздо внимательнее, чтобы определить, что может быть действительно ценной целью, а что — просто ложной целью», — пишет автор, намекая на возможность повторения июньской украинской операции «Паутина».

В августе 2024-го «Российская газета» заметила, что на выставке вооружений и военного имущества в Чехии были представлены надувные макеты истребителей F-16 с символикой Украины, которые могли быть переданы Киеву в качестве ложных целей.

В том же месяце военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, что на Украине освоено производство самых разных макетов военной техники, а бывают они надувные, деревянные, металлические.