В России отреагировали на призыв Зеленского усилить производство вооружения

Депутат Чепа: РФ планомерно уничтожает мощности Киева по производству вооружения

Россия планомерно уничтожает мощности по производству вооружения Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв украинского президента Владимира Зеленского усилить сотрудничество со странами Запада в области производства вооружения.

Ранее политик сделал соответствующее заявление на фоне ударов Вооруженных сил России. «(...) надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности», — написал он в Telegram-канале.

«Украина производит оружие, и немалое количество, и производит она много оружия совместно с западными компаниями, которые они сумели создать за последние десять лет. Эти компании создавались на протяжении всего времени после 2014 года, когда Украина вместе с Западом вела активную работу по подготовке сегодняшнего конфликта, и она продолжает ее вести. Мы планомерно уничтожаем эти производственные мощности, но они пытаются организовывать производство и на территории Украины, и на территории Европы», — поделился депутат.

В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работала система противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую инфраструктуру.

