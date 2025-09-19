Воскрешение бойца СВО через 52 минуты после остановки сердца назвали синдромом Лазаря

Кондрахин объяснил воскрешение бойца СВО после остановки сердца синдромом Лазаря

У российского военного, ожившего через 52 минуты после остановки сердца, случился синдром Лазаря. Так ситуацию объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, слова которого приводит aif.ru.

Бойца специальной военной операции (СВО) доставили в реанимацию с ранением бедра. За семь минут до прибытия у мужчины произошла остановка сердца, также он потерял много крови.

Врачи продолжали реанимировать военнослужащего и перелили ему всю кровь необходимой группы, которая была в медучреждении. На 52-й минуте у пациента появилось сердцебиение.

По словам Кондрахина, синдром Лазаря — очень редкое явление. «Человек в таком случае уже, можно сказать, переступил порог жизни, врачи констатировали смерть, но после определенных действий или даже без них у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая», — объяснил врач. По его мнению, в случае с мужчиной могло помочь то, что он был довольно молод, и врачи вовремя приступили к реанимационным действиям.

Ранее военный врач Александр Бабиев рассказал, что в спасении пациента участвовали все работающие в больнице хирурги. Они проводили непрямой массаж сердца, меняя друг друга каждые пять минут.