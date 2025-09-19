Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 19 сентября 2025Россия

Воскрешение бойца СВО через 52 минуты после остановки сердца назвали синдромом Лазаря

Кондрахин объяснил воскрешение бойца СВО после остановки сердца синдромом Лазаря
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У российского военного, ожившего через 52 минуты после остановки сердца, случился синдром Лазаря. Так ситуацию объяснил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, слова которого приводит aif.ru.

Бойца специальной военной операции (СВО) доставили в реанимацию с ранением бедра. За семь минут до прибытия у мужчины произошла остановка сердца, также он потерял много крови.

Врачи продолжали реанимировать военнослужащего и перелили ему всю кровь необходимой группы, которая была в медучреждении. На 52-й минуте у пациента появилось сердцебиение.

По словам Кондрахина, синдром Лазаря — очень редкое явление. «Человек в таком случае уже, можно сказать, переступил порог жизни, врачи констатировали смерть, но после определенных действий или даже без них у человека восстанавливается сердечная деятельность и мозговая», — объяснил врач. По его мнению, в случае с мужчиной могло помочь то, что он был довольно молод, и врачи вовремя приступили к реанимационным действиям.

Ранее военный врач Александр Бабиев рассказал, что в спасении пациента участвовали все работающие в больнице хирурги. Они проводили непрямой массаж сердца, меняя друг друга каждые пять минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Захотевшей сотрудничать с ЕС среднеазиатской стране выделили 700 мест в вузах РФ

    Адама Кадырова заметили еще на одной церемонии награждения

    Москвичи смогут наблюдать затмение Венеры

    Власти российского региона задумали вызвать дождь

    Раскрыто местонахождение находящегося в тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны России

    Женщина неожиданно разбогатела на 52 миллиона рублей в свой день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости