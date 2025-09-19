Юным российским гимнасткам запретят использовать яркий макияж и стразы

Федерация гимнастики России (ФГР) анонсировала изменения в правилах проведения детских соревнований по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января 2026 года спортсменки в возрасте от 6 до 9 лет получат на соревнованиях нулевые оценки, если будут выступать с ярким макияжем или в расшитых стразами купальниках. «Главная цель этих норм — подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок», — заявили в ФГР.

В федерации также заявили, что изменения в правилах связаны и с социальной стороной. «Запрет на использование дорогостоящего декора позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи и делает занятия художественной гимнастикой более доступными», — подчеркнули в ФГР.

В феврале этого года новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике была назначена Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Ирину Винер.