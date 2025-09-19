Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:00, 19 сентября 2025Мир

Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

Захарова ответила на обвинения WP в адрес России после расправы над Кирком
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения американских СМИ, в частности газеты The Washington Post (WP), которые утверждают, что Москва якобы использует расправу над сторонником президента США Дональда Трампа Чарли Кирком в «своих целях». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Хочется спросить у этого издания (у WP — прим. «Ленты.ру»), публиковало ли оно аналогичный материал о том, как США при администрации [бывшего американского лидера Джо] Байдена "использовали расправу над Джорджем Флойдом в пропагандистских целях"?» — поинтересовалась она.

Ранее пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев заявил, что расправу над Кирком пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Штаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости