Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

Захарова ответила на обвинения WP в адрес России после расправы над Кирком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения американских СМИ, в частности газеты The Washington Post (WP), которые утверждают, что Москва якобы использует расправу над сторонником президента США Дональда Трампа Чарли Кирком в «своих целях». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Хочется спросить у этого издания (у WP — прим. «Ленты.ру»), публиковало ли оно аналогичный материал о том, как США при администрации [бывшего американского лидера Джо] Байдена "использовали расправу над Джорджем Флойдом в пропагандистских целях"?» — поинтересовалась она.

Ранее пресс-секретарь посольства России в США Андрей Бондарев заявил, что расправу над Кирком пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Штаты.