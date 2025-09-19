Мир
11:23, 19 сентября 2025Мир

Захарова заявила о попытке сорвать украинское урегулирование

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Обвинения России со стороны европейских стран в инциденте с беспилотниками в Польше нацелены на срыв украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, западные страны игнорируют факты, представленные Минобороны РФ. «Налицо — очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД указал на полную незаинтересованность Запада в установлении реальных причин инцидента.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

    Все новости