Гран-при Азербайджана останется в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2030 года

«Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при с Азербайджаном

Руководство «Формулы-1» объявило о продлении контракта с Азербайджаном на проведение этапов Гран-при в Баку. Об этом сообщает портал F1 News.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2030 года. Оно было принято совместно с правительством страны.

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил качество трассы в столице Азербайджана и заявил, что турниры пользуются большой популярностью среди жителей города. «В Баку уникальная трасса с техничными отрезками в историческом старом городе и длинными прямыми вдоль потрясающей набережной. Продление контракта отражает прочное доверие и приверженность делу с нашей стороны», — заявил он.

Ранее бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР. Он добавил, что всегда рассматривал «Формулу-1» в качестве чемпионата мира и хотел, чтобы СССР или Россия стали частью турнира, но впоследствии был вынужден отказаться от этой идеи.