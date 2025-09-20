Спорт
Ливерпуль
2:1
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
Сегодня
16:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
17:15 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
16:06, 20 сентября 2025Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2030 года

«Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при с Азербайджаном
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Florent Gooden / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство «Формулы-1» объявило о продлении контракта с Азербайджаном на проведение этапов Гран-при в Баку. Об этом сообщает портал F1 News.

Отмечается, что новое соглашение будет действовать до 2030 года. Оно было принято совместно с правительством страны.

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали отметил качество трассы в столице Азербайджана и заявил, что турниры пользуются большой популярностью среди жителей города. «В Баку уникальная трасса с техничными отрезками в историческом старом городе и длинными прямыми вдоль потрясающей набережной. Продление контракта отражает прочное доверие и приверженность делу с нашей стороны», — заявил он.

Ранее бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР. Он добавил, что всегда рассматривал «Формулу-1» в качестве чемпионата мира и хотел, чтобы СССР или Россия стали частью турнира, но впоследствии был вынужден отказаться от этой идеи.

