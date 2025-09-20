ISU выложил видео проката российского фигуриста под песню на украинском языке

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил видео проката российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке. Ролик был опубликован в соцсети X, однако позднее ISU удалил его.
В видео использована песня «Плакала» группы KAZKA. В короткой программе, которую Гуменник откатал во время олимпийского отборочного турнира, звучит саундтрек к фильму «Парфюмер».
Ранее 20 сентября Гуменник успешно выступил в отборе на Олимпиаду-2026. Российский фигурист стал первым в короткой программе, набрав 93,80 балла. Произвольную программу фигуристы-одиночники представят 21 сентября.
Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. Помимо Гуменника в нем выступает россиянка Аделия Петросян, которая также лидирует после короткой программы у одиночниц.