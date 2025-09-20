Спорт
10:35, 20 сентября 2025Спорт

ISU выложил видео проката российского фигуриста под песню на украинском языке

ISU выложил видео проката россиянина Гуменника под песню на украинском языке
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Emmanuel Wong - International Skating Union / International Skating Union via Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) выложил видео проката российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке. Ролик был опубликован в соцсети X, однако позднее ISU удалил его.

В видео использована песня «Плакала» группы KAZKA. В короткой программе, которую Гуменник откатал во время олимпийского отборочного турнира, звучит саундтрек к фильму «Парфюмер».

Ранее 20 сентября Гуменник успешно выступил в отборе на Олимпиаду-2026. Российский фигурист стал первым в короткой программе, набрав 93,80 балла. Произвольную программу фигуристы-одиночники представят 21 сентября.

Квалификационный отбор на Олимпиаду-2026 проходит в Пекине с 18 по 21 сентября. Помимо Гуменника в нем выступает россиянка Аделия Петросян, которая также лидирует после короткой программы у одиночниц.

