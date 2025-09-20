Спорт
Ливерпуль
2:1
2-й тайм
live
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:1
2-й тайм
live
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
Сегодня
16:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
17:15 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
15:04, 20 сентября 2025Спорт

Макгрегор объявил о своем участии в турнире UFC на территории Белого дома

Конор Макгрегор объявил о поединке с Майклом Чендлером в Белом доме в Вашингтоне
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что намерен принять участие в турнире UFC, который пройдет на территории Белого дома в Вашингтоне. Его слова приводит Independent.

По словам Макгрегора, его предполагаемым оппонентом должен стать выступающий в легком весе американский боец MMA Майкл Чендлер. «Я рад вернуться. Майкл тоже. Мы вместе были на шоу The Ultimate Fighter. Он хороший друг и мощный боец», — заявил он.

Турнир должен состояться в 2026 году. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить свою резиденцию под проведение боя в честь 250-летия со дня подписания Декларации о независимости США.

Ранее Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в Ирландии. Спортсмен отметил, что решение было непростым, но он принял его после обсуждения с семьей.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

