Матвиенко назвал популярность песен «Любэ», Кадышевой и Shaman естественной

Матвиенко: В России становится востребованным фольклорный жанр музыки

Народный артист России, член международного музыкального конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко назвал популярность песен группы «Любэ», Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой и Shaman естественной. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, песни указанных артистов обретают популярность без продвижения со стороны. Матвиенко также обратил внимание, что в последнее время становится востребованным фольклорный жанр музыки.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что песня «Конь» группы «Любэ» должна быть включена в школьную программу. Музыку для нее написал композитор Игорь Матвиенко, а текст — поэт-песенник Александр Шаганов.