18:50, 20 сентября 2025

Мощный пожар на украинской нефтебазе сняли на видео

В сети появились кадры пожара на нефтебазе в Черниговской области
Анастасия Шейкина

В Черниговской области на нефтебазе начался мощный пожар. Его кадры публикует Telegram-канал Shot.

По его данным, до начала пожара жители слышали несколько десятков взрывов. Армия России, как уточняется, нанесла удар по резервуарам на базе в Бахмаче Черниговской области. С этого объекта доставляли топливо моторизованным и танковым бригадам в Сумской области. Других данных об ударе пока не приводится.

В Черниговской области, как сообщалось ранее, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Удар пришелся по позиции украинского ракетного комплекса в населенном пункте Прогресс.

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы России нанесли по территории Украины мощный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых ракет. Под удар попали военные объекты в ряде областей, взрывы гремели в Киеве, Борисполе и Павлограде. Российская армия, как уточнялось, провела одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала спецоперации.

