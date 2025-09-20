Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

Легкоатлетка Елена Куличенко заявила об опасности жизни в США

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, назвала опасности жизни в США. Ее слова приводит Sports.

«Кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!» — заявила легкоатлетка. Она подчеркнула, что не хочет возвращаться в страну, где ей постоянно надо думать о своей безопасности.

Ранее Куличенко высказалась о жизни в США. Она назвала страну своим домом. Спортсменка поделилась, что иногда начинает скучать вдали от Джорджии.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.