Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
5:4
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:2
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Штутгарт
2:0
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|4-й тур
Лион
1:0
Завершен
Анже
Франция — Лига 1|5-й тур
Лечче
1:2
Завершен
Кальяри
Италия — Серия А|4-й тур
Бетис
3:1
Завершен
Реал Сосьедад
Испания — Примера|5-й тур
00:21, 20 сентября 2025Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

Легкоатлетка Елена Куличенко заявила об опасности жизни в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kulichenko_elena

Сменившая гражданство российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, назвала опасности жизни в США. Ее слова приводит Sports.

«Кого-то застрелили, на кого-то напали. Да нафиг надо! Жесть полная!» — заявила легкоатлетка. Она подчеркнула, что не хочет возвращаться в страну, где ей постоянно надо думать о своей безопасности.

Ранее Куличенко высказалась о жизни в США. Она назвала страну своим домом. Спортсменка поделилась, что иногда начинает скучать вдали от Джорджии.

Куличенко сменила гражданство в 2021 году. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше оценили предложение главы МИД сбивать дроны над Украиной

    Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией

    В российском регионе начался коллапс из-за дождей

    Трамп прокомментировал заявления о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала опасности жизни в США

    Трамп допустил шатдаун в США

    Сидящий в тюрьме педофил сумел совратить более 30 детей через интернет

    «Интервидение» пройдет в России уже сегодня. В чем новый конкурс уже превзошел «Евровидение»?

    В МВД отреагировали на слухи о прекращении гражданства России по рождению

    В небе над Украиной заметили более полусотни дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости