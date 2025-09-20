Сотрудник «Внуково» незаконно посетил бизнес-залы в разных аэропортах 364 раза за пять месяцев. Как он это сделал?

Работника Внуково оштрафовали на 655 тысяч рублей за 364 посещения бизнес-залов

Суд обязал сотрудника аэропорта «Внуково» выплатить штраф в размере более 655 тысяч рублей за незаконное использование бизнес-залов в разных аэропортах страны.

Россиян заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, в рамках которого был включен «Доступ в залы повышенной комфортности». Этот сервис давал ему возможность неограниченное количество раз пользоваться преимуществами VIP-залов аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении индивидуального кода и билета. В итоге за пять месяцев ответчик «посетил» бизнес-залы по этой программе 364 раза.

Сообщается, что за это время код россиянина был многократно использован во «Внуково», а также пять раз в «Шереметьево» и по одному разу в «Домодедово» и аэропорту Сочи. Зафиксировав подозрительную частоту использования данной программы, банк решил обратиться в суд.

Домодедово Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россиянин передавал свой код другим людям

Обвиняемый признался, что передавал свой индивидуальный код другим людям, однако делал это не так часто. Говоря о посещении «Внуково» он заявил, что пользовался бизнес-залом там, чтобы поесть.

Учитывая слова ответчика, суд обязал его компенсировать всего 12,6 тысячи рублей, однако с решением не согласились апелляционные и кассационные суды. Было отмечено, что доступ в VIP-залы предоставлялся лишь в случае предъявления как кода, так и посадочного талона. Кроме того, было установлено, что залы повышенной комфортности посещались с данным кодом несколько раз в день и разными людьми. Это подтверждает факт незаконной передачи россиянином закрытых данных другим людям.

Суд принял это во внимание, а также изучил частоту проходов, количество посетителей и время посещения бизнес-залов. В итоге он решил взыскать полную компенсацию.

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

