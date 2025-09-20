В России спрогнозировали снижение ключевой ставки до 15 процентов

Глава РСПП Шохин: Ключевая ставка к концу года составит 15 % годовых

Центробанк (ЦБ) продолжит снижать ключевую ставку и к концу года она составит 15 процентов годовых. Таким мнением с ТАСС поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Шохин отметил, что большинство экспертов ожидали от Центрального банка более решительного снижения ключевой ставки. Однако, по его словам, ЦБ будет вести политику осторожно, снижая ставку небольшими шагами и внимательно анализируя реакцию рынка, в том числе динамику инфляции.

Вторым важным фактором, который учитывается, является риск того, что резкое снижение ставки приведет к сильному притоку десятков триллионов рублей на потребительский рынок — средств, накопленных на депозитах во время высокого уровня ставок. Это может вызвать рост инфляции, и тогда ЦБ будет вынужден вновь повышать ключевую ставку, что приведет к цикличности.

12 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Регулятор объяснил, что постепенно снижает ставку по мере замедления инфляции и снижения опасений, что она может снова разогнаться.