13:05, 20 сентября 2025Спорт

Выступавшая против возвращения россиян чемпионка одобрила их допуск к отбору на Олимпиаду

Дюамель: Допустить российских фигуристов до отбора к ОИ было правильным решением
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Derek Leung / Getty Images

Выступавшая против возвращения россиян олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель одобрила допуск Петра Гуменника и Аделии Петросян к отбору на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Допустить российских фигуристов до отбора к ОИ было правильным решением. Они разработали хорошие правила. Мы видим, что был создан прецедент, и они ему следовали. И выбрали тех фигуристов, которые подходили по критериям. Думаю, здесь все справедливо», — посчитала Дюамель.

Ранее Дюамель неоднократно высказывалась за ужесточение санкций в адрес российских спортсменов. В частности, она призывала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство отечественных фигуристов. Канадка отмечала, что спортсмены должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.

39-летняя Дюамель — двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка-2018 в парном катании.

