20:05, 20 сентября 2025

Захарова иронично отреагировала на конфликт в украинском поезде

Захарова прокомментировала конфликт в украинском поезде из-за русского языка
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде из-за русского языка. Соответствующий пост дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео пассажирка следовавшего во Львов поезда набросилась на попутчиков из-за разговора на русском языке с требованием «сидеть дома, не ехать во Львов, а возвращайся домой в Россию».

«Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: "По-москальски будэте или по-эвропейски?"», — отреагировала представитель российского ведомства.

Ранее на электронном табло поезда из Киева в город Рахов в Закарпатье появилась надпись «Слава России». Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента.

