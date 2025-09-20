Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала главе Министерства обороны (МО) Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности психолога. Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС.
«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем магистру юридической психологии реализоваться по специальности», — сказала представитель ведомства.
Ранее Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. По ее словам, якобы проникновение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии показало, что инициатива «Восточный страж» давно назрела.