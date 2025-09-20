Захарова пожелала главе МО Литвы реализоваться по специальности психолога

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала главе Министерства обороны (МО) Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности психолога. Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем магистру юридической психологии реализоваться по специальности», — сказала представитель ведомства.

Ранее Шакалене намекнула на то, что российские истребители могут уничтожаться силами НАТО. По ее словам, якобы проникновение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии показало, что инициатива «Восточный страж» давно назрела.