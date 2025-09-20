Захарова: За всеми решениями Ющенко стоит его жена-сотрудник Госдепа

За всеми решениями экс-президента Украины Виктора Ющенко стоит его жена-сотрудник Госдепа. Так призыв бывшего украинского лидера идти на Москву прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «Комсомольская правда».

«За всеми решениями в жизни Ющенко стоит Кэтрин Клэр Чумаченко, сотрудник Госдепа и по совместительству его жена. Родители ее — остарбайтеры. Этим словом назывались вывезенные на принудительные работы в Третий рейх славяне», — заявила дипломат.

Она напомнила, что в рамках той кампании нацисты должны были определить славян в качестве трудовой силы себе в услужение или уничтожить их.

Захарова рассказала, что после Германии семья бывшей украинской первой леди оказалась в США, где влилась в ряды украинских националистов.

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». Он заявил, что не согласен с предложениями оставить линию соприкосновения такой, какая она есть. По его словам, Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит ее лучше, чем собственные армии европейских стран.