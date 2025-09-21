Спорт
18:54, 21 сентября 2025Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Eric Alonso / Globallookpress.com

Нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 21 сентября, в Баку. Спортсмены преодолели 51 круг. На втором месте финишировал британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Тройку сильнейших замкнул испанец Карлос Сайнс из «Уильямса».

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не смог завершить гонку. Пилот разбил свой болид на первом круге и выбыл из соревнований.

Ранее Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии «Формулы-1». Дистанция составляла 53 круга.

По итогам 17 этапов первое место в общем зачете с 324 очками занимает Пиастри. На втором месте — Норрис (299 очков). Тройку замыкает Ферстаппен (255 очков).

    Все новости