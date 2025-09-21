Фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке

Российский фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе во время тренировки в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, фигурист исполнил четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — одинарный аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры-2026 завершатся в воскресенье, 21 сентября. Гуменник лидирует после короткой программы. Произвольная программа начинается в 08:45 по московскому времени, фигурист выйдет на лед в 13:05 по московскому времени.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026. В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла.