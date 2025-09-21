Спорт
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Спартак М
Сегодня
14:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Арсенал
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Марсель
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|5-й тур
08:48, 21 сентября 2025Спорт

Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке

Фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе во время тренировки в Пекине. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства, фигурист исполнил четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — одинарный аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры-2026 завершатся в воскресенье, 21 сентября. Гуменник лидирует после короткой программы. Произвольная программа начинается в 08:45 по московскому времени, фигурист выйдет на лед в 13:05 по московскому времени.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026. В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла.

