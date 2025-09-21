Макрон призвал увеличить санкционное давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел вернуть Украину за стол переговоров и призвал увеличить санкционное давление на Россию. Об этом он заявил американскому телеканалу CBS, пишет РИА Новости.

«Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы вернуть их за стол переговоров», — заявил французский лидер.

В частности, Макрон обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Европе и призвал увеличить санкционное давление на Москву. Он отметил, что необходимо добиться, чтобы Украина была за столом переговоров, где будет решаться, каким может быть мирное соглашение по территории, гарантиям безопасности, эскалации, восстановлению и так далее.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон явно одержим президентом России Владимиром Путиным. Политик отметил, что лидер Франции говорит о президенте России утром, днем и вечером.