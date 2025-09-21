Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

Развожаев: ПВО сбили беспилотник над морской акваторией рядом с Севастополем

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над морской акваторией рядом с Севастополем. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель. Военные продолжают работу», — предупредил губернатор. По предварительным данным, в городе нет повреждений.

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВСУ ударили по крымскому санаторию «Форос» и сельской школе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил как минимум о 15 пострадавших, также есть погибшие.