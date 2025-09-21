Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 21 сентября 2025Россия

Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

Развожаев: ПВО сбили беспилотник над морской акваторией рядом с Севастополем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над морской акваторией рядом с Севастополем. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель. Военные продолжают работу», — предупредил губернатор. По предварительным данным, в городе нет повреждений.

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВСУ ударили по крымскому санаторию «Форос» и сельской школе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил как минимум о 15 пострадавших, также есть погибшие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по крымскому санаторию

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Стало известно о пожаре в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Еще одна страна признала государственность Палестины

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

    Зеленский заявил о новой встрече с Трампом

    На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

    ХАМАС высказалось о признании Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости