Подростки издевались над сверстником из-за одежды и снимали травлю на видео

В Тюмени подростки заставили сверстника жевать шнурки из-за его одежды

Подростки в Тюмени плевали в рот, заставили жевать шнурки и издевались над сверстником из-за его одежды и внешнего вида. Информацию об этом, а также кадры происходящего опубликовал Telegram-канал «ЧС Тюмень».

По данным издания, все произошло рядом со школой №43 в Тюмени. Группе школьников не понравился внешний вид ровесника, особенно его белые шнурки. Травлю и унижения подростки снимали на видео.

На опубликованных кадрах видно, что подростки плевали в рот, заставляли жевать шнурки и угрожали расправой потерпевшему подростку.

В областном УМВД уже опознали всех участников издевательств. Сейчас по делу проводится проверка.

Ранее в Кемеровской области две женщины жестоко издевались над девочками подростками 14 и 17 лет. По данным соседей пострадавших, нападавшие пытались раздеть их, заставляли выпить пачку лекарств, избивали, приставляя нож к горлу и снимали происходящее на видео.