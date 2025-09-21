Россия
14:41, 21 сентября 2025Россия

Подростки издевались над сверстником из-за одежды и снимали травлю на видео

В Тюмени подростки заставили сверстника жевать шнурки из-за его одежды
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Подростки в Тюмени плевали в рот, заставили жевать шнурки и издевались над сверстником из-за его одежды и внешнего вида. Информацию об этом, а также кадры происходящего опубликовал Telegram-канал «ЧС Тюмень».

По данным издания, все произошло рядом со школой №43 в Тюмени. Группе школьников не понравился внешний вид ровесника, особенно его белые шнурки. Травлю и унижения подростки снимали на видео.

На опубликованных кадрах видно, что подростки плевали в рот, заставляли жевать шнурки и угрожали расправой потерпевшему подростку.

В областном УМВД уже опознали всех участников издевательств. Сейчас по делу проводится проверка.

Ранее в Кемеровской области две женщины жестоко издевались над девочками подростками 14 и 17 лет. По данным соседей пострадавших, нападавшие пытались раздеть их, заставляли выпить пачку лекарств, избивали, приставляя нож к горлу и снимали происходящее на видео.

    Все новости