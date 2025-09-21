Спорт
10:18, 21 сентября 2025Спорт

Российского гребца лишили возможности выступить на чемпионате мира

Российского гребца Кондратьева лишили возможности выступить на чемпионате мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) лишила российского гребца Илью Кондратьева возможности выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, в августе на чемпионате России по гребному спорту Кондратьев стал первым в соревнованиях одиночек, что давало ему право выступить на мировом первенстве. Однако World Rowing отказалась рассмотреть его заявку на получение нейтрального статуса.

«В силу условий и критериев отбора мы остались без представителя в мужской одиночке на чемпионате мира», — резюмировал Свирин. Он отметил, что международная федерация не стала проверять биографические данные спортсмена и проводить допинг-тестирование, указав на сжатые сроки.

Чемпионат мира по гребле состоится в Шанхае с 21 по 28 сентября. В соревнованиях будут участвовать десять российских спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе.

