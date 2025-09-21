Культура
01:50, 21 сентября 2025Культура

SHAMAN рассказал о подарке победителю «Интервидения»

SHAMAN рассказал, что подарил певцу Дык Фуку мерч «Победы» перед «Интервидением»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, вручил подарок победителю конкурса «Интервидение», певцу из Вьетнама Дык Фуку. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Символично получилось. Сегодня перед конкурсом обменялись с Дык Фуком подарками — я ему подарил мерч "Победы"», — написал Дронов. Он также поздравил вьетнамского коллегу с победой в конкурсе.

Дык Фук выступил под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по результатам голосования. Второе место занял представитель Киргизии, набрав 373 балла, замкнул тройку лидеров артист из Катара, получивший 369 баллов.

Дронов снял кандидатуру с голосования. По его словам, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

