17:11, 21 сентября 2025Спорт

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1. Гости открыли счет на 7-й минуте, нападающий Владимир Игнатенко забил гол. Хозяева поля ответили дублем нападающего Манфреда Угальде, который отличился на 52-й и 71-й минутах игры.

«Спартак» набрал 15 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Крыльев Советов» 12 очков, команда располагается на 9-й строчке.

В следующем туре «Спартак» примут «Пари НН» 28 сентября, а «Крылья Советов» проведут домашний матч против «Динамо» 26 сентября.

