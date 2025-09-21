Украинский фигурист оценил вероятность кражи его игрушек россиянами

Украинский фигурист Марсак о краже игрушек: не думаю, что это сделали россияне

Украинский фигурист Кирилл Марсак, выступающий в квалификации на Олимпиаду-2026, оценил вероятность кражи его игрушек россиянами. Об этом он написал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Украинец отметил, что это история не про кражу игрушек, а про безопасность раздевалок. Он также добавил, что не думает, что это сделали россияне. «Там также были мои коньки, костюмы. К счастью, с ними ничего не случилось. Я сильно сомневаюсь, что это было сделано кем-то из нейтральных атлетов!» — написал Марсак.

Ранее Марсак рассказал, что из раздевалки пропали подаренные ему игрушки, пакет с ними был порван. При этом доступ в эту зону имеют только спортсмены.

В квалификационном турнире принимают участие четыре спортсмена под нейтральным флагом: россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также белорусы Виктория Сафонова и Евгений Пузанов. Петросян выиграла отборочный турнир у одиночниц, Гуменник лидирует среди одиночников после короткой программы. Марсак идет на шестой позиции.