Украинский фигурист пожаловался на кражу игрушек во время соревнований в Пекине

Украинский фигурист Марсак пожаловался на кражу во время соревнований в Пекине

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что у него украли игрушки во время отборочного турнира к Олимпиаде-2026. Об этом он рассказал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марсак пожаловался, что обнаружил пропажу в зоне, к которой имеют доступ только спортсмены. «Я знаю, что мы не со всеми тут друзья, но я никому не сделал ничего плохого. Это совершенно неуважительно, спортсмены на международной арене не могут демонстрировать подобное поведение», — написал он.

По результатам короткой программы Марсак занимает шестое место с 72,33 балла. На первой строчке расположился российский фигурист Петр Гуменник с результатом в 93,80 балла. 21 сентября спортсмен выступит в произвольной программе.

Ранее россиянка Аделия Петросян выиграла квалификационный отбор на Олимпийские игры-2026. В сумме за оба проката спортсменка набрала 209,63 балла.